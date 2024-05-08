عرض " أخي فوق الشجرة " على نتفلكيس في هذا التوقيت

كشفت منصة نتفليكس عن عرض فيلم “ أخي فوق الشجرة ” ، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين علي رفعه من دور العرض السينمائية .

ومن المقرر عرض فيلم “ أخي فوق الشجرة ” من بطولة رامز جلال ، يوم 18 مايو المقبل ، علي منصة نتفليكس .

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.