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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيا من الضفة الغربية ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 8640.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، بيت لحم، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، طولكرم، جنين، والقدس.

وأوضحا، أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

يشار إلى أن الاحتلال قد أعاد اعتقال مجموعة من الأسرى الذين أفرجوا عنهم مؤخرًا، ومنهم معتقلين إداريين، والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 8640، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضّفة، التي يرافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنّ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السّن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات الضفة الغربية نادي الأسير الفلسطيني العدوان على قطاع غزة

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