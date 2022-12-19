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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بسمالوط بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط بشمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة بسبب السرعة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الدراجتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا الطريق الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الصحراوى الغربى

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