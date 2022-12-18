عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصلح بين عائلتين بإحدى قرى سمالوط شمال المنيا.. فيديو

الصلح خير بسمالوط
الصلح خير بسمالوط

نجحت الجهود الشعبية وكبار رؤوس العائلات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنيا ولجنة المصالحات العرفية بالمديرية في عقد جلسة صلح بين عائلتي " سليمان" "والسلالمه" بقرية بني سمرج بمركز سمالوط شمال المنيا لإنهاء أسباب الخلاف بين العائلتين ووئد الخصومة الثأرية التي نشبت بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن عدة مشاجرات بين أبناء العائلتين نتج عنها وفاة كبير عائلة "سليمان" وتم تغريب أهل القاتل من عائلة "السلالمه" خشية الثأر وبتدخل من كبار رؤوس العائلات بالمنطقه تم التفاوض بينهما لإتمام مراسم الصلح برعاية الأجهزة الأمنية.

 

للتقاعس الوظيفي.. محافظ المنيا يقيل رئيس قرية آبا البلد والقائم بأعمال «طنبدي» بمغاغة

محافظ المنيا يتابع مشروعات المجمع الزراعي ووحدة الإطفاء والسوق وموقف السيارات بمغاغة

وقامت عائلة" السلالمه " بتقديم الكفن والإقرار بالتصالح وقبول باقى شروط الصلح لإنهاء أسباب الخلاف بين العائلتين وإنهاء الخصومة الثأرية وتم قبول الكفن والعفو ليسود الأمن والسلام  بين الطرفين.

 

شهد جلسة الصلح المئات من أبناء العائلتين والقرى المجاورة بحضور عدد من أئمة الأزهر الشريف وشيوخ الأوقاف ورجال الأمن وحضور كثيف للقبائل العربية فى ضيافة الحاج خلف عبد المجيد وبسعى من عمد العائلات والقبائل لإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين.

المنيا سمالوط الأجهزة الامنية الخصومة لجنة المصالحات عقد جلسة صلح مركز سمالوط شمال المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

التعليم تنفي تقليل مدة اجازة نصف العام لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع مشروعات المجمع الزراعي ووحدة الإطفاء والسوق وموقف السيارات بمغاغة

ترشيحاتنا

أسعارالبيض اليوم 18-12-2022 بعد زيادة الأعلاف

أمريكا تساعد فتاة مصرية فى القبض على صيدلي روج لها فيديو عارية.. تفاصيل

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

انخفاض يصل لـ 30% |أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم

كيف تحصل المحال العامة على ترخيص إذا كان العقار غير مقنن؟.. تفاصيل

ليلة وداع ميسي.. مشوار الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قبل المباراة النهائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات الأخيرة.. شاهد صور الفنانات بالبورنس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

أبرزها آلام البطن.. 6 أعراض تدل على تجلط الدم في الكلى

أثر مصري اختفى من الوجود يكشف أسرار كائنات ما زالت حية منذ الفراعنة

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ