الصلح بين عائلتين بإحدى قرى سمالوط شمال المنيا.. فيديو

نجحت الجهود الشعبية وكبار رؤوس العائلات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنيا ولجنة المصالحات العرفية بالمديرية في عقد جلسة صلح بين عائلتي " سليمان" "والسلالمه" بقرية بني سمرج بمركز سمالوط شمال المنيا لإنهاء أسباب الخلاف بين العائلتين ووئد الخصومة الثأرية التي نشبت بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن عدة مشاجرات بين أبناء العائلتين نتج عنها وفاة كبير عائلة "سليمان" وتم تغريب أهل القاتل من عائلة "السلالمه" خشية الثأر وبتدخل من كبار رؤوس العائلات بالمنطقه تم التفاوض بينهما لإتمام مراسم الصلح برعاية الأجهزة الأمنية.

وقامت عائلة" السلالمه " بتقديم الكفن والإقرار بالتصالح وقبول باقى شروط الصلح لإنهاء أسباب الخلاف بين العائلتين وإنهاء الخصومة الثأرية وتم قبول الكفن والعفو ليسود الأمن والسلام بين الطرفين.

شهد جلسة الصلح المئات من أبناء العائلتين والقرى المجاورة بحضور عدد من أئمة الأزهر الشريف وشيوخ الأوقاف ورجال الأمن وحضور كثيف للقبائل العربية فى ضيافة الحاج خلف عبد المجيد وبسعى من عمد العائلات والقبائل لإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين.