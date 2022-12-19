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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية تعقد مؤتمرا بمحافظة أسوان للحديث حول الحوار الوطني

صدى البلد

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا في محافظة أسوان، وذلك للحديث عن الحوار الوطني وملفاته ومحاوره وما يتناوله من قضايا.


استهدف الموتمر العاملين في قطاع السياحة وقطاع الثروه المعدنية والزراعة والقبائل العربية والاتحاد النوبي العام، وطلاب جامعة أسوان والمعاهد الفنية ومعهد التمريض والحرف اليدوية والقيادات الحزبية والقيادات النسوية والنقابات المهنية والعمالية.


واستقبل المؤتمر مئات الطلبات في مختلف محاور الحوار الوطني المختلفة، بجانب العديد من التوصيات الخاصة بقطاع السياحة والتعدين والثروة السمكية والشئون الطلابية والإسكان الجامعي والمغتربين.


كما تناول المؤتمر جودة التعليم الفني واحتياجاته اللوجستية، والملف الصحي وتردي أوضاع المستشفيات، ومرفق السكة الحديد والطرق والمواصلات ونصيب أسوان من التنمية والتحول الرقمي وجذب الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبل التنمية بالمحافظة، بجانب إضافة الأماكن ذات الطابع القروي والتوابع داخل كردون المدن والمراكز لمشروع حياة كريمة حتي تستفيد من المبادرة الرئاسية.


ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية ، و عمرو عبد العظيم وإبراهيم العجمي وإبراهيم الشهير ومنى هاشم أعضاء التنسيقية.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

التعليم الفني المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المشروعات الصغيرة التحول الرقمي حياة كريمة

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