لاعب جديد يقترب من الأهلي في يناير.. تعرف عليه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك لاعبا مصريا محترف في السويد وهو أحمد بوناه الذي لفت أنظار إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط، والذي تم عرضه على مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل التعاقد معه خلال يناير القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن أحمد بوناه مرشح للتوقيع للأهلي بعدما تم عرضه على كولر مؤخرًا عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وأضاف، بأن بوناه من ضمن اللاعبين المرشحين للانتقال للأهلي لتدعيم خط الوسط، في ظل صعوبة ضم مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري ومحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر.

المران الأخير للفريق الأحمر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اختتم استعداده لمباراة فاركو التي تقام في الخامسة ‏مساء اليوم "الثلاثاء" على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي ظهر أمس على ملعب التتش، والذي اشتمل على بعض الفقرات ‏الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الغد.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب ‏الفنية الخاصة بمباراة فاركو.‏

وخاض "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير"، ثلاثي حراسة المرمى، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

وتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة فاركو.‏

وكان الأهلي قد تعادل مع فيوتشر 1/1 ، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، ‏ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري وواصل الفريق تصدره للمسابقة برصيد 19 ‏نقطة.‏