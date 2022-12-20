سر تحفظ كولر على ضم نجم الاتحاد السكندري للأهلي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق، تحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على صفقة ضم مروان عطية لاعب وسط خط فريق الاتحاد السكندري بعد عرض الأمر عليه من قبل إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قبل يناير 2023.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"أبلغ كولر مسؤولو النادي الأهلي بوجود أكثر من لاعب في مركز مروان عطية على رأسهم عمرو السولية وحمدي فتحي والمالي أليو ديانج".

وتابع:" هناك أيضاً عمار حمدي العائد من الإصابة والذي ينتظر كولر عودته للمشاركة في المباريات من جديد مع فريق الأهلي قبل طلب البحث عن لاعب وسط سوبر في حال الرغب في تدعيم هذا المركز في الفترة القادمة".