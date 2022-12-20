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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية البحرين: تمنياتنا للقيادة العراقية بالتوفيق فى تفعيل مسيرته الديموقراطية

وزير خارجية مملكة
وزير خارجية مملكة البحرين

قال وزير خارجية مملكة البحرين، إنه يأمل خروج مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنتائج إيجابية، بما يعود بالخير على العراق وشعبها الشقيق.

وأضاف وزير خارجية البحرين، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أشكر الأردن حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن تنظيم هذا المؤتمر فى نسخته الدائمة، ولا يفوتنا ان نجدد التهاني الى العراق قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة انتخاب رئيس جديد للبلاد ورئيس للوزراء”، متمنيا للعراق الأمن والاستقرار. 

وتابع: “تمنياتنا للقيادة العراقية بالتوفيق فى تفعيل مسيرته الديموقراطية والحفاظ على أمنه واستقراره”، لافتا إلى أن البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد وتوجهات الحكومة حريصة دائما على تعزيز التعاون والشراكة الدولية فى دعم العراق والمحافظة على امنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأفاد: “على يقين تام بأن امن العراق هو جزء لا يتجزأ من أمننا القومي وركيزة اساسية للاستقراروالتعايش السلمي فى هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية”.

وزير خارجية مملكة البحرين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مؤتمر بغداد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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