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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي بالعراق.. تفاصيل

الأمن العراقي
الأمن العراقي

قتل ثمانية مدنيين في العراق خلال هجوم مسلّح استهدف قريتهم الواقعة شمال بغداد، فيما ندّد مسؤولون محليون بهذا الهجوم الذي وصفوه بأنه "إرهابي"، حيث وقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه حتى الآن، ليل الاثنين في قرية البو بالي في قضاء الخالص في محافظة ديالى.

وقال قائم مقام القضاء، عدي الخدران، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "مجموعة إرهابيين يستقلون دراجات نارية، هاجموا قرية البو بالي التي تقع في أطراف قضاء الخالص من ثلاثة محاور".

وأضاف الخدران قوله: "تعدّ القرية من القرى الزراعية ... ويقطنها مزارعون... العشرات من الأهالي هبوا للتصدي للهجوم الإرهابي، والذي كان بعضهم غير مسلح"، وذكر أن الهجوم الذي استمر لمدة نصف ساعة أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح.

وكان سكان القرية شكلوا مجموعة مسلحة للدفاع عن أنفسهم ضدّ تنظيم داعش، بعد صعوده في العام 2014، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية، فضّل عدم الكشف عن هويته، ونسب هذا الهجوم الأخير للجهادويين.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إرسال وفد رفيع المستوى إلى ديالى، "للوقوف على تفاصيل الحادث الإجرامي الأخير هناك". 

يأتي هذا الهجوم غداة كمين تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل تسعة أفراد من الشرطة الاتحادية العراقية في كركوك.

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وسيطر تنظيم داعش في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019. وفي حين أعلن العراق "الانتصار" على تنظيم داعش في 2017، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الجهادويين بضربات جوية أو مداهمات برية. 

ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق "تشكّل منطقة ضعف رئيسية" يستغلها التنظيم، الذي له "ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون"، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في يوليو 2022.

وفي سياق حديثه عن الهجوم الذي استهدف الشرطة الاتحادية، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمة ليل الاثنين: "هناك أخطاء تحصل من قبل الأجهزة الأمنية. هناك خلل واضح أدى إلى هذا الحادث، يجب أن تكون هناك محاسبة".

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