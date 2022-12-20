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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد سابق لوزير الخارجية: مؤتمر بغداد يناقش التحديات أمام دول الإقليم

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية يناقش التحديات التي تواجه العراق ودول الإقليم.

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وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مشاركة مصر في قمة بغداد تأتي في إطار الحرص علي تحقيق هدفين استراتيجيين هامين، مشيرا إلى أن الهدف الاول هو ترسيخ وتكريس عروبة العراق الذي يمثل الجبهة والبوابة الشرقية للعالم العربي.

وتابع حسين هريدي، أن الهدف الثاني من قمة بغداد هو صياغة علاقات حسن الجوار بين الدول العربية وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط بما في ذلك مصر.

بغداد مجلس التعاون الخليجي الدول العربية مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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