الكشف المبكر عن أورام الفم..الإدارة المركزية لطب الأسنان تكشف تفاصيل المبادرة.. فيديو

أكد الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، أن القيادة السياسية أصبحت تتوجه لمبادرات الصحة، وكان من بين تلك المبادرات “مبادرة الأهتمام بصحة الفم”، بداية من المرأه الحامل، والطفل بالمدرسة.

وقال وليد حسن، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يتم الأإهتمام أيضا بكبار السن، مؤكدا أنه تم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية، ف جميع الوحدات والمركز الخاصة بوزارة الصحة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، تم إستهداف 280 ألف مواطن على مستوى الجمهورية، خاصة مع وجود قوال متحركة عملت على الكشف على المواطنين.

أورام الفم.

وأشار وليد حسن إلى أن الهدف من تلك المبادرة الكشف المبكر عن أورام الفم.