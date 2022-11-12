تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

تلعب صحة الفم دورا كبيرا فى سلامة الإنسان العامة فكثير من الأمراض تزداد لدى المصابين بأمراض اللثة والأسنان وفى مقدمتها القلب.
ومع تقدم العمر تبدأ صحة الفم فى التدهور بشكل تلقائى لذا نعرض لكم طرق الحفاظ على صحة الأسنان في الأربعينيات من العمر.
وفقًا لموقع “ديلي ميل” هناك مجموعة من القواعد التى تحافظ على صحة الفم لفترة أكبر.
- مع تقدم العمر يصبح الفم أكثر جفافاً وينتشر تسوس الأسنان أكثر وأفضل حل للتغلب على هذه المشكلة هو الحرص على تناول كمية كافية من الماء.
- الابتعاد عن تناول السكر بعد ترطيب الفم .
- الابتعاد عن المشروبات الغازية للحد من نمو البكتيريا في الفم التى تضر صحة الفم والأسنان.
- تناول كوب من الماء النظيف بعد الأكل يساعد على إزالة بقايا الطعام وعدم تكون البكتيريا.
- حافظ على نظافة الفجوات بين الأسنان واستخدام الفرشاة مرتين في اليوم.
- إنشاء روتين مستمر للحفاظ على صحة الفم يتضمن زيارة أخصائي من وقت لآخر .
- القهوة مشروب أساسي لكثير من الناس وحاول أن تتجنبها قدر الإمكان حتى لا تتأثر بأضرارها على الأسنان.
- الامتناع التام عن التدخين في هذا العمر وتناول وجبات تحتوي مواد تقوي الأسنان وتحافظ على صحة الفم.