تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

تلعب صحة الفم دورا كبيرا فى سلامة الإنسان العامة فكثير من الأمراض تزداد لدى المصابين بأمراض اللثة والأسنان وفى مقدمتها القلب.



ومع تقدم العمر تبدأ صحة الفم فى التدهور بشكل تلقائى لذا نعرض لكم طرق الحفاظ على صحة الأسنان في الأربعينيات من العمر.

وفقًا لموقع “ديلي ميل” هناك مجموعة من القواعد التى تحافظ على صحة الفم لفترة أكبر.