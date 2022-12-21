استقبال شعبي.. الملك محمد السادس يكرم أمهات لاعبي المنتخب المغربي



كرم الملك المغربي محمد السادس، أمهات لاعبي "أسود الأطلس" خلال حفل تكريم المنتخب المغربي لكرة القدم بعد تحقيق إنجازا تاريخيا في كأس العالم قطر 2022.



ونشر أحمد حسن نجم منتخب مصر عبر "فيسبوك" صور اثناء استقبال الملك محمد السادس بعثة "أسود الأطلس" وأمهات اللاعبين، ومنحهم أوسمة ملكية، والتقط معهم صور تذكارية وكتب قائلا "هؤلاء هُن من بدأن الإنجاز عندما جعلوا من أطفالهن أبطالًا رفعوا اسم المغرب عاليًا التكريم جاء من الملك محمد السادس".



وحصل منتخب المغرب على المركز الرابع في مونديال قطر للمرة الأولى في تاريخ العرب وأفريقيا وإنجاز لا يتكرر حتى الآن.