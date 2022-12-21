عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال شعبي.. الملك محمد السادس يكرم أمهات لاعبي المنتخب المغربي

ملك المغرب
ملك المغرب

 


كرم الملك المغربي محمد السادس، أمهات لاعبي "أسود الأطلس" خلال حفل تكريم المنتخب المغربي لكرة القدم بعد تحقيق إنجازا تاريخيا في كأس العالم قطر 2022.


ونشر أحمد حسن نجم منتخب مصر عبر "فيسبوك" صور اثناء استقبال الملك محمد السادس بعثة "أسود الأطلس" وأمهات اللاعبين، ومنحهم أوسمة ملكية، والتقط معهم صور تذكارية وكتب قائلا "هؤلاء هُن من بدأن الإنجاز عندما جعلوا من أطفالهن أبطالًا رفعوا اسم المغرب عاليًا التكريم جاء من الملك محمد السادس".


وحصل منتخب المغرب على المركز الرابع في مونديال قطر للمرة الأولى في تاريخ العرب وأفريقيا وإنجاز لا يتكرر حتى الآن.

 

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥٤٥٢
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥٤٥٢
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥٤٢٩
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥٤٢٩
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥٣٥٤
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥٣٥٤
FB_IMG_1671594722995
FB_IMG_1671594722995
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥١٥٨
IMG_٢٠٢٢١٢٢١_٠٥٥١٥٨
منتخب المغرب كأس العالم الملك محمد السادس قطر 2022 أسود الأطلس كأس العالم قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

7 حلول.. ماذا تفعل كمواطن حال التعرض لجشع التجار؟

5 رسائل نارية من سيد عبدالحفيظ لـ كارهي الأهلي

أمريكا تعرب عن استيائها لإعلان طالبان حرمان المرأة من حقها في التعليم الجامعي

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر كيلو الذهب بكم اليوم.. الشعبة ترد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 21-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري تجاهلها.. 3 علامات على معاناتك من مقاومة الأنسولين انتبهي إليها

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

طريقة عمل صوص بيج ماك بطعم خيالي وبكل أسراره

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ