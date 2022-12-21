صحف الكويت: مصر تنفي إنشاء صندوق لبيع المجرى الملاحي.. بوتين يعترف بـ«صعوبة الوضع» في أراضي أوكرانيا.. وزيارة مرتقبة لـ زيلينسكي إلى أمريكا

رئيس النواب: قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه

طالبان تحظر التعليم الجامعي للفتيات

الكويت تتلقى 300 شكوى من ضحايا تشكيل عصابي

العاهل المغربي يكرم لاعبي المنتخب بوسام العرش

وزير الطاقة السعودي: أوبك+ لا تسيس قراراتها



سلَّطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ومن صحيفة "القبس"، حذّرت النيابة العامة الكويتية من عصابات متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، معلنة عن تلقيها أكثر من 300 شكوى من ضحايا تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي يوهم الآخرين بالاستثمار في أموالهم، ويدعوهم إلى تحميل تطبيق ANYDESK، الذي يمكنه من التحكم في أجهزة الهواتف النقالة والدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.

أما في الشأن المصري، ذكرت صحيفة الأنباء، أن رئيس مجلس النواب المستشار د ..حنفي جبالي، ذكرت أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه، مشددا على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

من جهة أخرى، نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

عربيًا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن العاهل المغربي محمد السادس، وشح الثلاثاء، لاعبي منتخب بلاده لكرة القدم بوسام العرش بعد عودتهم من قطر إلى الرباط وحصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل المغربي في القصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم في قطر، بحسب وكالة المغرب الرسمية.

كما وشح الملك رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي، وسامين لجهودهما.

كما نقلت ما قاله وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان "أن (أوبك +) لا تقوم بتسييس قراراتها"، مؤكدًا أنها تركز على اساسيات السوق في تقييم الأوضاع بصورة اكثر وضوحا وموضوعية بما يعزز مصداقيتها.

عالميًا، سلطت "الأنباء" الضوء على اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع «صعب جدا» في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها بدون السيطرة عليها بالكامل.

وقال بوتين «الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا».

ومن صحيفة "القبس"، أعلنت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان، أنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأمرت رسالة، أكدها متحدث باسم وزارة التعليم العالي، الجامعات الأفغانية العامة والخاصة بتعليق دراسة الطالبات على الفور.

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من 3 أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

أما صحيفة "الراي" فنقلت عن مصدر مطلع، قوله، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يسافر إلى واشنطن ويزور مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء، على الرغم من عدم تأكيد الزيارة بعد وقد تؤدي مخاوف أمنية إلى تغيير الخطط.