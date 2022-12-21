أوبن بوك بدون بوك| منع دخول الطالب بالكتاب للجان امتحانات الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منع دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “بكتاب المادة”

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم : في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، لا يسمح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة ، كما لا يسمح ايضا بحيازة اوراق بيضاء خارجية داخل اللجان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيسمح للطالب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فقط ، بالاستعانة بـ ورقة المفاهيم التي سيتم تسليمها في اللجان لمساعدة الطلاب في الامتحان .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن ورقة المفاهيم التي سيتم توزيعها على الطلاب في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، سوف تشمل المفاهيم والقوانين الاساسية الموجودة ضمن محتويات الورقة الامتحانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتم تسليم ورقة المفاهيم مع بدء الامتحان في لجان امتحانات الصفين الأول الثاني الثانوي ، على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة اخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ولا يجوز للطالب الاحتفاظ بها .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي رسميا خلال الفترة من 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023 ، وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا لمديري المديريات بشأن آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي مقرر لها أن تكون في الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب، على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:

بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.