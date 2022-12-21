أحدث ظهور لـ محمد زيدان بصحبة ابنه| شاهد

شارك محمد زيدان، نجم منتخب مصر سابقاً، صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زيدان برفقة أبنه من احد الكافيهات، وتفاعل الجمهور مع الشبه الكبير الذي يجمع بينهما.

كان محمد زيدان قد بدأ مسيرته الاحترافية فى الدنمارك، حيث انضم لصفوف فريق بولد كلوب قبل أن ينتقل إلى كوبنهاجن، ليحصل هناك على لقب أفضل لاعب مهاري بالدوري، ليحصل زيدان على الجنسية الدنماركية.

وانتقل محمد زيدان بعد ذلك لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن، وماينز وهامبورج، وبوروسيا دورتموند، ونجح فى الحصول على بطولة البوندزليجا (الدوري الألماني) مع بوروسيا دورتموند في موسم 2010–2011، كما حصد كأس الدوري الألماني عام 2006.

واختتم محمد زيدان مشواره في كرة القدم موسم 2015/2016، بعد تجربة قصيرة مع بني ياس الإماراتي.