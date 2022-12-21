النيابة الإدارية تحيل 11 موظفا بالأزهر للمحاكمة.. اعرف من هم؟

أحالت النيابة الإدارية فى قرار عاجل 11 موظفا من العاملين بجامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة.

وشمل أمر الإحالة ملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر سابقاً و بالمعاش حاليًا وملاحظ أول كهرباء بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، ومدير عام إدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر.

٤) رئيس قسم المحركات بإدارة الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر

٥) مشرف فني بإدارة الشئون الفنية بجامعة الأزهر

٦) مدير إدارة المشتريات المحلية بجامعة الأزهر

٧) مراجع مشتريات بذات الإدارة

٨) أمين عام جامعة الأزهر سابقاً

٩) مدير عام بجامعة الأزهر

١٠) موظفة بإدارة المشتريات بجامعة الأزهر

١١) مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة الأزهر سابقا بالمعاش حالياً

الاتهامات الموجهة اليهم

وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر المسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه دون وجه حق.