عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سول وواشنطن تضعان سيناريوهات تدريب واقعية للتصدي للتهديدات النووية لبيونج يانج

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن (سول) و(واشنطن) تخططان لوضع سيناريوهات تدريب واقعية؛ للتعامل مع التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج، مع توسيع نطاق التدريبات الميدانية في العام المقبل.


وشدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب - خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء - على أن بلاده ستتعامل مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية على أساس التزام الولايات المتحدة بـ "الردع الموسع" لتعبئة المجموعة الكاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن كوريا الجنوبية.
 

 

وحول التهديدات غير النووية لكوريا الشمالية، أكد لي ضرورة قيام الجيش الكوري الجنوبي بدور قيادي؛ لضمان القدرة على الرد الصارم والتام على أي أعمال استفزازية لبيونج يانج، مشددا بوجه خاص على الحفاظ على الاستعداد للرد على الفور على الأرض لتحقيق النصر الحاسم في أي معركة.
 

 

وناقش المشاركون - في الاجتماع - خطة تنصيب فرقة جديدة لهيئة الأركان المشتركة في الشهر المقبل؛ لتتولى الاستجابة للتهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن إنشاء الفرقة سيكون جزءًا من الجهود التدريجية لإنشاء "القيادة الاستراتيجية"، والتي كان الجيش يسعى من أجل تنفيذها لتعزيز قدراته العملياتية الشاملة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة.. هبوط 480 جنيهًا ومفاجأة في عيار 21 الآن

خالد الغندور يكشف: الزمالك كان سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

بعد انهياره بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

فضيحة عمارة 1 |حارسة عقار الوراق: ماكنتش أعرف اللي هيحصل.. واتصدمت في بنتي

تراجع سعر الذهب اليوم .. والجرام يخسر 200 جنيه

ظهر كأنه يتراقص.. فيديو لـ قارئ إذاعي شهير يثير غضبًا أثناء التلاوة| تفاصيل

القصة الكاملة.. حقيقة مشاركة الزمالك ببطولة كأس العالم للأندية بدلا من الأهلي

ثنائي الأهلي مقابل نجم الاتحاد السكندري من أجل كأس العالم للأندية| تفاصيل

ترشيحاتنا

مصرع سيدة دهسها ميكروباص أثناء عبورها الطريق بالخليفة

مؤتمر بغداد 2.. حديث ودي بين وزيري خارجية السعودية وإيران

الاحتفالات لم تنتهي.. ماذا يفكر مسئولي الأرجنتين لتخليد التتويج بكأس العالم؟

فنون شعبية خلال تعامد الشمس على الكرنك.. والمحافظ: نسعى لاستغلاله فى تنشيط السياحة

زيادة واستبعاد.. القائمة الدولية للحكام المصريين بعد تعديلات فيفا

مقتل شاب علي يد آخرين بباب الشعرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل لغسل الأواني بالماء البارد فى الشتاء سريعا

اعرف المغشوش من الأصلي.. 5 أشياء فى مطبخك يكشف عنها كوب الماء

علامة بالأسنان تدل على ضعف القلب.. ضع في اعتبارك 5 أشياء

وزنك هينزل بسرعة.. نوع مهمل من البذور أقوى من أدوية سد الشهية

فيديو

الشتاء داخل بكل قوته.. ظواهر جوية استثنائية تضرب البلاد

الأكثر تفاعلا في تاريخ إنستجرام.. منشور ميسي يتخطى البيضة.. فيديوجراف

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ