الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم ،الأربعاء، على ملعب التتش تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة بعدما تغلب أمس الثلاثاء على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة

من بطولة الدوري الممتاز.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية بالجيم، قبل أن يستكمل الفريق بقية فقرات المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد القادم على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.