عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قرع بالبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

قرع بالبشاميل
قرع بالبشاميل

قرع بالبشاميل من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها و بالأخص في فصل الشتاء.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل قرع بالبشاميل في المنزل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

 

مقادير قرع بالبشاميل


كيلوقرع مكعبات
كوب سكر
(البشاميل)
3ملعقة كبيرة زبدة
4ملعقة كبيرة دقيق
4كوب حليب
نصف كوب سكر
كوب كريمة خفق حلويات
نصف ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير قرع بالبشاميل


(لعمل القرع)
في حلة على البارد نضع القرع والسكر ثم نغطي الحلة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نرفعها على النار ونترك الخليط حتى يغلي ثم نهدئ النار ونتركه حتى يتسبك ويتشرب الماء الموجود به تماماً
(لعمل البشاميل)
في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب حتى يأخذ الدقيق لون أبيض ثم نضع الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر وكلما يثقل القوام نضيف المزيد من الحليب حتى الإنتهاء من الكمية كلها وعندما يغلي نضع السكر ونذوبه ثم نضع نصف كمية كريمة خفق الحلويات والفانيليا ونقلب وعندما يغلي غلوة واحدة نطفئ عليه ونرفعه من على النار
(لتجميع الطبق)
في بايريكس أو أي قالب مقاس 22 سم مدهون جيداً ومبطن بالبقسماط المطحون نضع القرع ونفرده جيداً ثم نضع عليه البشاميل "ويمكن إضافة مكسرات حسب الرغبة" ثم نضع على الوجه باقي كمية كريمة خفق الحلويات وندخله فرن ساخن جداً على درجة حرارة 200 حتى يأخذ لون ثم يقدم بالهنا والشفا

قرع بالبشاميل مقادير قرع بالبشاميل طريقة عمل قرع بالبشاميل طريقة تحضير قرع بالبشاميل قرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدرها.. طبيب يعتدي على فتاة داخل عيادته بمدينة نصر

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شركسية الدجاج.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة|5 أنواع مختلفة من الشاي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

غير صحي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

هل حبوب منع الحمل تسبب تساقط الشعر؟.. اعرفي الحقيقة

طريقة عمل شوربة خضار بالكريمة...صحية و لذيذة

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأبيض والأسود أبرزها.. 5 أنواع مختلفة من الشاي

شهية وغير تقليدية.. طريقة عمل طاجن فريك معمر

ترشيحاتنا

دعاء الفجر مستجاب للفرج.. احرص عليه في هذه الدقائق

مفيش تعويم تانى| انخفاض سعر الدولار عالمياً واستقراره أمام الجنيه

مزايدة كبيرة.. إعلامي شهير يكشف تفاصيل جديدة تخص الأهلي

وزير الطاقة السعودي: مهمة أوبك+ ليست سهلة

24 كلمة نبوية يفتح الله لك بها أبواب الرزق .. رددها الآن

البسوا شتوي.. الأرصاد: درجات حرارة منخفضة ليلا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق ثمنه| سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

اعمليه فى البيت.. طريقة تحضير السينابون لطفلك

وصفة الكركم لتبييض الأسنان فى أسرع وقت

غادة عبد الرازق تتصدر تويتر بعد طلاقها من هيثم زنيتا

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ