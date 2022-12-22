طريقة عمل قرع بالبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

قرع بالبشاميل من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها و بالأخص في فصل الشتاء.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل قرع بالبشاميل في المنزل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

مقادير قرع بالبشاميل



كيلوقرع مكعبات

كوب سكر

(البشاميل)

3ملعقة كبيرة زبدة

4ملعقة كبيرة دقيق

4كوب حليب

نصف كوب سكر

كوب كريمة خفق حلويات

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير قرع بالبشاميل



(لعمل القرع)

في حلة على البارد نضع القرع والسكر ثم نغطي الحلة ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نرفعها على النار ونترك الخليط حتى يغلي ثم نهدئ النار ونتركه حتى يتسبك ويتشرب الماء الموجود به تماماً

(لعمل البشاميل)

في حلة على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب حتى يأخذ الدقيق لون أبيض ثم نضع الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر وكلما يثقل القوام نضيف المزيد من الحليب حتى الإنتهاء من الكمية كلها وعندما يغلي نضع السكر ونذوبه ثم نضع نصف كمية كريمة خفق الحلويات والفانيليا ونقلب وعندما يغلي غلوة واحدة نطفئ عليه ونرفعه من على النار

(لتجميع الطبق)

في بايريكس أو أي قالب مقاس 22 سم مدهون جيداً ومبطن بالبقسماط المطحون نضع القرع ونفرده جيداً ثم نضع عليه البشاميل "ويمكن إضافة مكسرات حسب الرغبة" ثم نضع على الوجه باقي كمية كريمة خفق الحلويات وندخله فرن ساخن جداً على درجة حرارة 200 حتى يأخذ لون ثم يقدم بالهنا والشفا