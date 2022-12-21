بسبب توقيت البطولة.. تطورات مثيرة تُهدد مشاركة ريال مدريد بكأس العالم للأندية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة قد تهدد مشاركة فريق ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك فريق ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في المغرب بشهر فبراير القادم، بطلاً لدوري أبطال أوروبا.

وأعلنت رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الموافقة على إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 حتى 11 فبراير ومشاركة ريال مدريد.

مشاركة ريال مدريد

ويرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الاتحاد الإسباني، أن مشاركة ريال مدريد في البطولة بهذا التوقيت يؤثر على جدول مشاركاته في بطولة الدوري، ولابد من عدم مشاركته واختيار فريق آخر.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أخطر النادي الأهلي بخطاب رسمي، يؤكد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.