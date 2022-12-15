ريال مدريد يضم موهبة برازيلية جديدة.. تفاصيل

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي، للتعاقد مع المهاجم إندريك، البالغ من العمر 16 عاما، على أن ينضم للريال في يوليو 2024.

وسجل إندريك ثلاثة أهداف ي سبع مباريات مع بالميراس، الذي فاز بالدوري البرازيلي في عام 2022.

ولا يمكن للمهاجم الأعسر الانضمام رسميا لفريق أوروبي حتى يبلغ 18 عاما في يوليو 2024، ولكن هذا لم يحرم الأندية الكبرى في القارة الأوروبية- بما في ذلك باريس سان جيرمان وتشيلسي- من إبداء رغبتهم في التعاقد مع اللاعب.

ومع ذلك، تمكن الريال من الفوز بخدمات اللاعب ، حيث ذكرت تقارير أن القيمة المالية وصلت إلى 70 مليون يورو (5ر74 مليون دولار)، كما تم الإشارة إلى أن اللاعب سيوقع على عقد مبدئي مدته 3 سنوات مع إمكانية إضافية ثلاثة أعوام أخرى.

وذكر الريال في بيان :"توصل ريال مدريد، وبالميراس، وإندريك، وعائلته لاتفاق ينتقل بموجبه اللاعب لفريق ريال مدريد عندما يبلغ السن القانوني في يوليو 2024".

وأضاف :" حتى هذا الوقت، سيواصل إندريك التدرب مع بالميراس. وسيسافر اللاعب إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة منشآت النادي".