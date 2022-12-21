خالد الغندور يفجر مفاجأة: الزمالك سيشارك في كأس العالم للأندية بهذه الحالة

فجّر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة مدوية بشأن حالة مشاركة نادي الزمالك، في بطولة كأس العالم للأندية القادمة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “الزمالك امتى يشارك في بطولة كأس العالم للأندية؟ عندما تتقدم مصر بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية لأن الزمالك هو بطل الدوري".

وتابع: “المغرب حصل على تنظيم البطولة لأنه لديه القدرة المادية حالياً، بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم”.

خالد الغندور ينتقد الأهلي بسبب الزمالك

واختتم: “مينفعش الأهلي يتريق على الزمالك، لأن احنا كنا ممكن نقول في مؤامرة كونية، وليه متنظمش البطولة في مصر، لكن انت التوفيق حالفك بتنظيم المغرب للبطولة”.

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