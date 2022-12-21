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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رباعية الزمالك.. مدرب حرس الحدود يكشف موقفه من الرحيل

صدى البلد

كشف أحمد أيوب، المدير الفني لنادي حرس الحدود، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق، بعد خسارته أمام الزمالك برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، في إطار الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه يفقد العديد من النقاط بسبب قلة الخبرة من لاعبيه في بطولة الدوري الممتاز مشيراً إلى أنه حزين للهزيمة الكبيرة أمام نادي الزمالك في مسابقة الدوري.

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هل يرحل أحمد أيوب عن حرس الحدود؟

وقال أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" لم أتعود على الرحيل من مهمة توليته فنياً في الفترة الماضية ولذلك لا أفكر في الاستقالة من تدريب فريق حرس الحدود في الفترة الحالية ومستمر في منصبي مع الفريق ".

واختتم:"أتمنى تصحيح الوضع في مسابقة الدوري الممتاز وقلة الخبرة أفقدت حرس الحدود العديد من النقاط بالدوري".

حرس الحدود أحمد أيوب الدوري الدوري المصري الممتاز الزمالك

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