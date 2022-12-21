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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لـ صدى البلد..محافظ الشرقية يأمر بتوفير كافة احتياجات سيدة بديرب نجم

السيدة
السيدة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة السيدة ( د.م) بمنزلها بمركز ديرب نجم وتلبية كافة احتياجاتها المعيشية والتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لتوفير العلاج اللازم لها ولأبنها الأكبر لحين تماثلهما للشفاء وذلك مراعاه لظروفهما الاجتماعية والعائلية الصعبة.

جاء ذلك تلبية لإستغاثة السيدة الواردة عبر برنامج حكاية مصرية والمذاع علي قناة صدي البلد 1 تطالب فيه بتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لها ولأسرتها المكونة من 6 أفراد حيث تعاني من إصابة بالقلب وقصور بالكلي وابنها الأكبر مريض بنقص فى التمثيل الغذائى  ويحتاج الي أنواع معينة من الغذاء وتراكمت عليها الديون وأصبحت بحاجة ماسة الي من يساعدها وقامت بعرض كبدها للبيع علي مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لضيق الحال

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية توجهذ عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الي منزل السيدة بمركز ديرب نجم وتلبية كافة احتياجاتها وتم تسليمها مبلغ مالي من مؤسسة التكافل ومواد غذائية تعينها علي تحمل أعباء المعيشة بالإضافة الي التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لتقديم يد العون والمساعدة لها وتلبية كافة احتياجات ابنتها المقبلة علي الزواج وتوفير حياه كريمة للأسرة ليحيوا حياه كريمة .

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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة وتسعي جاهدة الي توفير كافة احتياجاتهم اليومية ليحيوا حياه كريمة , مشيدا بدور مديرية التضامن الاجتماعي وما تقدمة من مساعدات عاجلة ومعاشات تكافل وكرامة للمستحقين من أبناء المحافظة لرفع العبء والمعاناه عن كاهلهم.

ومن جانبها فقد قدمت السيدة ( د . م)  الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لإستجابته السريعة لها ولاسرتها واصداره تعليمات لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بزيارتها بمنزلها وتلبية كافة احتياجاتها مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية.

الشرقية وزارة الصحة التضامن الاجتماعي محافظ الشرقية التواصل الاجتماعي

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