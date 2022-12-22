عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعاملين بجامعة حلوان.. ننشر رابط التسجيل بالدورات التدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر ديسمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

الدورات التدريبية جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لن تسلم نفسها.. مفاجأة بشأن محاكمة منة شلبي وإحالتها للجنايات

اللحمة بـ 115 جنيه .. ضخ كميات من السلع الرئيسية في الأسواق

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. غداً

الإفراج عن السلع وتطبيق منظومة المخاطر الشاملة.. تراجع كبير في الأسعار قريبا

بـ 500 جنيه وعائد ربع سنوي.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي

بالصوت والصورة|بيان عاجل من مرتضى منصور بعد حكم استمرار الحجز على أرصدة الزمالك

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 21-12-2022

ترشيحاتنا

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

حبسوه بالسيارة وأشعلوا فيه النيران حيا.. أول فيديو لبندر القرهدي ضحية أصدقائه

وفاة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد صراع مع المرض

ارتفاع كبير في سعر الدولار العالمي

اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخر

نزل 640 جنيهًا مرة واحدة|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرية النائمة.. ما سبب سقوط عشرات السكان في سبات عميق على الحدود الروسية

لا تنظفوا المنازل ليلا .. لسبب صادم

مش هتصدق ثمنه| سعر فستان سلمى أبو ضيف يثير الجدل

اعمليه فى البيت.. طريقة تحضير السينابون لطفلك

فيديو

أسطورة ميسي تقترب من الانتهاء وتوأمه الرقمي يستعد للانطلاق..ما القصة؟ "فيديوجراف"

مصانع بير السلم.. فيديو صادم بتصنيع كريم الاساس الاوريجينال

برشا.. كيف احتفلت التونسية رانيا التومي بحفل زفافها |فيديوجراف

الفنانة مروة عبد المنعم تظهر بملامح صادمة.. والجمهور: «عملت تجميل» |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ