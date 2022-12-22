القبضة الأمينة في غرفة شركات السياحة تعيد مستحقات بـ 6 ملايين جنيه

نجحت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر ، فى تحقيق نجاحات جديدة تضاف لرصيدها في ملف مستحقات الشركات المصرية لدى الشركات الأجنبية ،عبر التعامل مع العديد من الشكاوى.

أوضحت غرفة شركات السياحة ، أنه استمرارا لنجاح جهودها وحفاظا على حقوق شركات السياحة المصرية استطاعت الغرفة خلال 2022 حل عدد 5 شكاوى من دول اسبانيا والهند ورومانيا و الاردن وإندونسيا ، و تم استرداد المبالغ المستحقة للشركات المصرية بمبلغ 6716000 جنيه .

شركات السياحة

أفادت غرفة شركات السياحة أنه جاري العمل على حل شكوى من دولة رومانيا بقيمة مبلغ 675000 جنيه ، بالإضافة الي وضع 3 شركات من دول السويد و بلغاريا وروسيا على قائمة الشركات المحظور التعامل معها من الغرفة حيث امتنعت عن سداد مستحقات نظيرتها المصرية.

أشارت الغرفة الي انها استطاعت بالتواصل الي حل نزاع بين شركة اندونيسية واخري مصرية وتم تسويه مشكلة الشركة الاندونيسية بنجاح.