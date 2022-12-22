عمرو موسى: وقفة الزمالك كانت للمطالبة بعدم قطع الأشجار

حل عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ضيفاً في برنامج “يحدث في مصر” تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع علي قناة إم بي سي مصر، للكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة به والتعليق علي فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم.

قال عمرو موسي، إن العالم أجمع أصبح كقرية واحدة وأصبح لا يوجد بما يسمي بالمحلي أو الدولي بالمعني القديم الذي اعتاد عليه الجميع.

وقفة الزمالك كانت للمطالبة بعدم قطع الأشجار

واضاف "عمرو موسي" أن وقفة الزمالك كانت للمطالبة بعدم قطع الأشجار ووقف مشروع إنشاء الجراج، موضحاً أنه شارك فيها كمواطن يسكن في ذات الحي.

وتابع عمرو موسي أن لابد من إدارة الأمور داخل المحليات بشكل أفضل من ما عليه الآن حتي لا يتفاجي سكان المناطق بإزالة الأشجار وإنشاء جراج بدلا منها.

مشيرا إلى إن منذ أيام قليلة تم الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مشيرا إلى أن هذا يعني أن العالم أجمع يحتفي باللغة العربية لأهميتها.

موضحاً أن هناك شوارع وأحياء كاملة لا يوجد بها لافتات مطاعم او محال تجارية مكتوبة باللغة العربية، ولكن جميع اللافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية.

عمرو موسي يغضب لهذا الأمر

وعبر عمرو موسي عن غضبه تجاه كتابة اغلب اللافتات الخاصة بالمطاعم والمحال التجارية، قائلا "ليه يستخدموا اللغة الإنجليزية في القهاوي والمحلات الصغيرة .. ايه اللي حصل للغة العربية".

متابعاً إنه قدر اللاعب ميسي كثيرا خلال مشاركته في كأس العالم 2022، موضحاً "انا كنت بشوفه أنه مش مارادونا .. بس لما شوفته عن قرب في مونديال قطر .. وبالفعل كان يلعب بطريقة متميزه تماماً".

واضاف "عمرو موسى" أن طريقة لاعب ميسي في كأس العالم كانت جيدة جدا، لانه كان يلعب بطريقة محترفة ولا ييأس أبدا، مشيرا إلى أن منتخب الأرجنتين يستحق الفوز بكأس العالم.

وتابع عمرو موسي أن هناك بعد جديدا في العلاقات الدولية إسمه الرياضة، وهناك مركز لهذه الرياضة اسمه كرة القدم، وهناك سياسة واقتصاد حول هذه الممارسة.

وكشف عمرو موسي، إن عام 2022 كان مليئا بالمزايا و الإيجابيات، مشيرا إلى أن هذا العام شهد أيضا إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واضاف "عمرو موسي" أن هناك أسس جديدة في العالم على رأسها التنافس الإقتصادي ومن سيكون الأكثر ربحا وانتاجا.

وتابع عمرو موسي أن بداية عام 2022 شهد نهاية انتشار فيروس كورونا ولكن ليس بشكل نهائي ، موضحا أن تم إعادة الحركة بين الدول في التجارة والاقتصاد بشكل تدريجي.

وأوضح إن عدد الفرق التي شاركت في بطولة كأس العالم 2022 كانوا ٣٢ فريق وربما أقل بسبب منتخب انجلترا وويلز، مشيرا إلى أن البطولة القادمة سوف يزيد عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

واضاف "عمرو موسي" أن عدد الفرق التي سوف تشارك في بطولة كأس العالم القادمة ستكون ٤٨ فريق، اي ما يقرب من ربع دول العالم.

وتابع عمرو موسي، أن منتخب مصر لن يكون مشارك في بطولة كأس العالم القادم إذا لم يكن هناك جدية.