غادة عبد الرازق تتصدر تويتر بعد طلاقها من هيثم زنيتا

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، مؤشرات البحث بعد إعلان انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد عامين من زواجهما.





ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة من احدث جلسه تصوير خضعت لها، وتالقت الفنانة غادة عبد الرازق،مرتدية ملابس سوداء.





وتتميز الفنانة غادة عبد الرازق، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية تعتمد غادة عادل على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرهامنسدلة علي أكتافها.





وقرّرت الفنانة غادة عبدالرازق إنهاء زيجتها رقم 12 والتي كانت بينها وبين مدير التصوير هيثم زانيتا والتي تعرفت عليهأثناء تصوير مسلسلها سلطانة المعز ونشأت بينهما قصة حب وقتها.

356D59C0-B564-4373-B5BF-9DE7568131E2