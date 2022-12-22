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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة على محافظة الإسكندرية

أمطار خفيفة تضرب
أمطار خفيفة تضرب الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية أمطارا خفيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على فترات متقطعة زادت شدتها الي متوسطة علي مناطق العامرية والدخيلة والكيلو ٢١، غربي المحافظة.

وذكرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان  أنه من المتوقع اليوم بناء على تقرير هيئة الارصاد الجوية هطول أمطار  متفاوتة الشدة علي مدار اليوم وتغزر مساء.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدرسة اليوم  الخميس   بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية  اليوم الخميس 22 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

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