هيئة قناة السويس: طرح وحدات الإسماعيلية الجديدة للشراء والإيجار بداية 2023

أكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن العائد من إنشاء صندوق قناة السويس، سوف يعودعلى الدولة و على الهيئة، و أن العمارات في الإسماعيلية الجديدة مجهزة بشكل جيد للغاية، و في أجواء نقية لا تحتوي على تلوث.

وأضاف أسامة ربيع اثناء كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم، أن سوف يتم طرح عمارات ووحدات الإسماعيلية الجديدة للشراء والإيجار في بداية العام الجديد، مؤكداً أن الرئيس السيسي لا يفتتح أي مشروع إلا بعد إنتهائه و تجهيزة بالكامل.



وأوضح أن قرار إفتتاح قناة السويس الجديدة، كان تاريخياً، بطول 72 كيلو متر في عاماً واحد، مضيفاً أنه في عام 2015 تم إفتتاح أيضاً مدينة الإسماعلية الجديدة التي تضم 57 ألف وحدة سكنية، و 5 كباري عائمة ، و 5 أنفاق جديدة، و مزارع أسماك بقناة السويس، و تطوير أسطول بحري، و تطوير المجرى الملاحي في القطاع الجنوبي، و الحفاظ على الـ66 الذي تم إفتتاحهم في قناة السويس الجديدة، ووتعزيز صناعة الوحدات البحرية، و الترسانات البحرية.