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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المنتجة مها سليم تساند جومانا مراد بعد وفاة والدها

جومانا مراد
جومانا مراد

حرصت المنتجة مها سليم، على مساندة الفنانة چومانا مراد، من خلال نشرها بوست تعزية عبر حسابها الرسمي على “الفيسبوك”.

 

وكتبت مها سليم، :"﷽
{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً  فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}صدق الله العظيم".

وتابعت: "انا لله وانا اليه راجعون ، أبي {الحاج نواف فهد مراد } في ذمة الله عز و جل ، تقام مراسم العزاء يوم الاحد الموافق ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢ في مسجد الشرطه في الشيخ زايد ( قاعه الرزاق ) . 


وأضافت:" الدفن يوم الجمعه الموافق ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٢ بعد صلاه الجمعه في مقابر اكتوبر، أرجوا قراءة الفاتحة و الدعاء له بظهر الغيب .. ولد اختي وحبيبتي النجمه جومانا مراد".

جومانا مراد في أول تعليق بعد وفاة والدها: فراقك كسرة قلب وظهر

الموت يفجع الفنانة السورية جومانا مراد..تفاصيل

يذكر أن أعلنت النجمة جومانا مراد، مساء اليوم وفاة والدها، وسوف يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. 


وكتبت جومانا مراد عبر انستجرام “أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة أنك أنت الي عايش وانا الي ميتة ، انت بدار الحق واحنا بدار الباطل انت الحقيقة واحنا الكذبة انت عند الي أحن مننا كلنا عليك فراااقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر”.

 

مها سليم المنتجة مها سليم چومانا مراد الفنانة چومانا مراد مسجد الشرطة الشيخ زايد

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