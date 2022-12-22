بيروح في الرجلين ناس كثيرة.. حسام موافي يحذر من القولون العصبي.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الباطنة والحالات الحرجة بقصر العيني، إن القولون في مصر كارثة، معقبا: “من كتر ما الدكاترة اتعودوا على كلمة قولون عصبي يروح في الرجلين ناس كثيرة”.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ الباطنة والحالات الحرجة بقصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “كلمة قولون عصبي تعتبر تشخيص ما بعد الاستبعاد، أي بعد استبعاد القولون التقرحي وأورام وجيوب، عندب استبعاد كل ذلك نقول للمريض هذا قولون عصبي”.

وأشار: “القولون العصبي مربوط بشكل كبير بين الجهاز الهضمي والمخ ولابد من عمل منظار للتأكد من الإصابة بالقولون العصبي”.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الباطنة والحالات الحرجة بقصر العيني، بشدة من الأكل خارج المنزل حيث أنه افشد أجيال كثيرة بالسمنة.

