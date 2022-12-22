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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيطان الروسي على خط النار.. مخاوف من سلاح موسكو الجديد.. تقرير

الأزمة الروسية الأوكرانية
الأزمة الروسية الأوكرانية

عرض برنامج «ملف اليوم» الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الشيطان الروسي على خط النار.. مخاوف من سلاح موسكو الجديد».

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وقال التقرير: «نفق مظلم دخلت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية، فبينما كان إيقاف الحرب مشهدا سعيدا يرغب الجميع في تنفيذه، تحول الوضع إلى مشهد مرعب في ظل الحديث عن استراتيجيات جديدة لروسيا في العام المقبل 2023، ومخاوف الغرب من استخدام موسكو للسلاح النووي لنصبح جميعا أمام تساؤل، هل يتجه العالم إلى مشهد أكثر عنفا في 2023».

وأضاف: «الشيطان يدخل الجيش الروسي قريبا، هكذا أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجيته العسكرية لعام 2023، مؤكدا اقتراب دخول صواريخ سارمات المعروفة بالشيطان والعابرة للقارات لخدمة الجيش الروسي، وازدادت تهديداته بقوله إنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة الروسية إلى الجيش، واعدا بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، فضلا عن دخول صواريخ فرط صوتيه الخدمة بالجيش الروسي يناير المقبل».

وتابع: «زاد المشهد ارتباكا مع زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن، تمهيدا لإعلان البيت الأبيض عن المساعدات الجديدة لكييف، في خطوة تعتبرها موسكو استفزازية، إذ تقدر المساعدات بقيمة ملياري دولار تشمل صواريخ أرض جو باتريوت في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الروسي من تداعيالات الدعم الغربي لكييف».

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