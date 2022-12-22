المغرب: السيطرة على حريق مروع بأحد خزانات الغاز بعد انفجاره بمدينة المحمدية

سيطرت قوات الحماية المدنية المغربية على حريق مروع وقع إثر تسرب الغاز من أحد الخزانات بمدينة المحمدية، أدى إلى انفجار مروع وتصاعدت ألسنة النيران التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات.



وشهدت مدينة المحمدية في المغرب، مساء اليوم /الخميس/، وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـ"المروع والخطير " ببعض المخازن المخصصة للغاز.



وقامت السلطات بمدينة المحمدية بإغلاق عدد من الطرق والشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي بمنطقة لا فاليز بالمحمدية.



يذكر أن مجموعة من الشركات المتخصصة تعمد على هذه المخازن في تخزين وتوزيع الغاز.