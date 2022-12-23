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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة من نجل بيليه لعشاق الأسطورة حول تطورات حالته الصحية

صدى البلد

أبدى المدرب والحارس البرازيلي السابق، إدينيو، نجل أسطورة كرة القدم بيليه، امتنانه لكل الصلوات من أجل والده، عقب تدهور صحته في الآونة الأخيرة.

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ويتلقى بيليه، المحتجز في المستشفى منذ نحو 3 أسابيع في ساو باولو، الرعاية الطبية للعلاج من "فشل كلوي وأزمة قلبية" في الوقت الذي لا يزال يخضع فيه للعلاج من سرطان القولون.

وقال إدينيو في مؤتمر صحفي لفريقه لوندرينا "أغتنم هذه الفرصة لمخاطبة الجميع، أولا، أشكركم جزيل الشكر على كل الحب وكل الرسائل وكل الصلوات التي أقول نيابة عن جميع أفراد عائلتي إننا نتلقاها".

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وكشف مستشفى ألبيرت أينشتاين، حيث يرقد اللاعب السابق منذ 29 نوفمبر الماضي، في تقرير أن بيليه، الذي يخضع للعلاج من سرطان القولون، "يشهد تحسنا من الورم ويحتاج إلى رعاية مشددة نظرا لوجود فشل كلوي وأزمة قلبية".

وأوضح التقرير أن بطل العالم 3 مرات البالغ من العمر 82 عاما "محتجز في غرفة عادية تحت إشراف الأطباء"، ورغم وضعه الحرج، فقد كان بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في التاريخ، نشطا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر تغريدة له هي تهنئة للمنتخب الأرجنتيني والنجم ليونيل ميسي على التتويج بمونديال قطر 2022، مشيدا بالأداء الرائع للفرنسي كيليان مبابي في مباراة النهائي يوم الأحد الماضي.

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