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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل الخيارات متاحة.. الاتحاد السكندري يكشف تطورات انتقال مروان عطية لصفوف الأهلي

صدى البلد

‎‎قال محمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، إن فريق الكرة بالنادي تأثر بشكل واضح بعد فترة التوقف الأخيرة، لكنه أكد عدم وجود مبررات للهزيمة في بعض المباريات.

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‎وأضاف سلامة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ETC"، بخصوص ما تردد عن رغبة الأهلي في ضم مروان عطية، لاعب وسط زعيم الثغر: "لم يصلنا أي عرض رسمي حتى لآن بخصوص اللاعب، ولم نناقش هذا الأمر".

لم نغلق باب الرحيل في وجه لاعبي الاتحاد

 

‎وتابع: "لم نغلق الباب أمام رحيل أي لاعب، ولا توجد ثوابت في عالم الاحتراف.. الأمر مرتبط بحالة اللاعب الفنية ومستوى الفريق، وهو قرار جماعي لأعضاء مجلس الإدارة.. كل الأمور متاحة بالنسبة لمروان عطية، كما أننا نخطط لعقد صفقات جديدة".

‎وأكمل: "محمد مصيلحي (رئيس الاتحاد) يبحث عن مصلحة النادي، وسبق أن وعد رئيس الزمالك (مرتضى منصور) بأن تكون لهم الأولوية في صفقة مروان عطية، إلا أن الأمر يتعلق بالعرض المادي أيضا.. والحديث عن انتقال اللاعب للزمالك كان في الصيف الماضي".

‎وواصل سلامة: "سنسعى لتلبية احتياجات النادي.. نحن مؤسسة تخضع للرقابة ولسنا قطاعا خاصا، والعرض المالي هو الذي سيحسم الأمر في النهاية.. لا زال الوقت مبكرا للحديث حول بعض الملفات، وستكون هناك جلسة مع الجهاز الفني قريبا لمعرفة مطالبه"

الأهلي بثنائي الفريق من أجل مروان عطية

و ‎يُعد مروان عطية أحد أبرز لاعبي الدوري المصري هذا الموسم، حيث يُقدم عروضا جيدة للغاية مع ناديه السكندري، الأمر الذي جعله محط اهتمام قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

‎ويرغب الأهلي في استغلال علاقته القوية بالاتحاد السكندري ورئيسه محمد مصيلحي للحصول على خدمات اللاعب، وهناك اتجاه أهلاوي لعرض أكثر من لاعب ممن لا يُشاركون مع الفريق بشكل مُستمر على نادي الاتحاد من أجل إبرام الصفقة.

‎ويُعد الثنائي، حسام حسن وزياد طارق أقوى المُرشحين للانتقال للاتحاد السكندري مقابل انتقال مرون عطية للقلعة الحمراء.

‎ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره فاركو ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

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