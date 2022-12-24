سرق السيرفر بتاعنا.. تفاصيل التعدي على مالك شركة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مالك شركة بسبب خلافات بينهم نظرا لكونهم شركاء سابقين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابساتها.

وكانت قد نجحت مباحث القاهرة في الكشف عن ملابسات استغاثة مالك شركة بمصر الجديدة حيث تبين أن خلافات مع شركاء سابقين له دفعتهم للتعدي عليه بالضرب وتم القاء القبض عليهم بتوجيهات من اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوجود إستغاثة داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع مالك الشركة محل البلاغ (مصاب بجرح غائر بالرأس) وقرر تضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالحضور للشركة ملكه والتعدى عليه بالضرب وسرقة جهاز حاسب آلى "لاب توب" خاصته لوجود خلاف بينه وبين أحدهم حول فض الشراكة بينهما وقيامه بإنشاء الشركة محل البلاغ بمفرده فى ذات المجال وسرقة السيرفر الخاص بشركة أحدهم.

ولدى قيامه بالإستغاثة حاولوا الهروب وتمكن من ضبطهم بمساعدة الأهالى، وضبط بحوزة أحدهم (حبل - لاب توب - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.