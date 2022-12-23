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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة العربية المفتوحة تستضيف مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022

الجامعة العربية المفتوحة
الجامعة العربية المفتوحة

استضافت الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 بإعداد حضور تزيد عن ٢٠٠٠ طالب داخل الجامعة العربية المفتوحة مشاركين بالتنظيم GDSC Arab Open University.

الحدث تم داخل الجامعة العربية المفتوحة، حيث تم استضافة أكثر من ١٥ متحدثا من جميع إنحاء العالم لمناقشة والتحدث عن آخر التطورات التكنولوجية المرتبطة بجوجل مثل Flutter - Security - Iot - Graphic وأكثر من ذلك تم مناقشة وتكريم العديد من الطلاب وتوزيع جوائز على جميع الطلبة المتواجدين في الحدث حيث انه كان متواجد متحدثين مثل (المهندس محمد ابو سريع - مصطفى عاطف - المهندس أحمد نبيل - جون عزيز - يوسف طارق - محمد الزناتي - احمد صبحي - تيم جرافيك اكثر من ذلك).

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تم تكريم المنظمين للحدث من قبل رئيس الجامعة العربية المفتوحة ألدكتور ماجد وافي وبحضور مصطفى عبد السلام عميد كلية الحاسب في مصر.

الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (1)
الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (1)
الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (2)
الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (2)
الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (3)
الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (3)
الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (4)
الجامعة العربية اليوم مؤتمر Devfest Cloud Egypt 2022 (4)
الجامعة العربية الجامعة العربية المفتوحة est Cloud Egypt 2022 GDSC Arab Open University Jobs Education

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