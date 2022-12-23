2023 تستقبل الطلاب بالامتحانات| كليات جامعة القاهرة تستعد لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. وتشدد على الإجراءات الاحترازية

كلية الآثار جامعة القاهرة: منع الدخول إلى لجان الامتحانات دون كمامة

إعلام القاهرة: الإمتحانات ستكون مقالية

آداب القاهرة: الامتحانات تنطلق مع أول أيام العام الجديد

تستعد كليات جامعة القاهرة لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2022 ، التي من المقرر أن يخوضها الطلاب مع أول أيام السنة الجديد 2023.

كلية الآثار جامعة القاهرة، أعلنت- تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أنها ستعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول العام الجامعي الحالي 2023/2022 بمقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1-1-2023 وحتى يوم الثلاثاء 24-1-2023.

وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية آثار القاهرة، إن الكلية أعلنت جداول الامتحانات لجميع الفرق والشعب، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد حضوريا بالكلية.

وأكد عميد كلية آثار القاهرة، أن الكلية ستراعي وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية حرصا على راحة وسلامة الطلاب، وأنه لن يسمح بالدخول إلا بالكمامة، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان ممنوع، ويجب التحرك سريعا.

وأضاف أنه يجب علي الطلاب الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير في الامتحانات، مع إحضار كلة الأدوات، وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت، والممحاة، والبراية، والقلم الجاف، وأدوات التعقيم الخاصة بكل طالب، فضلا عن أنه لن يسمح بالدخول إلى لجان الامتحانات بالموبايل.

وعلي جانب آخر قالت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022/ 2023، وأن الامتحانات ستنطلق مع بداية شهر يناير 2023.

وأوضحت عبد السلام أن الكلية أعلنت عن جداول الإمتحانات للطلاب من مختلف الشعب والفرق بالكلية منذ فترة حتي يكون أمامهم متسع كبير من الوقت للاستعداد للامتحانات والاجتهاد في المذاكرة بصورة أكبر.

وأشارت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إلى أن أول أيام الامتحانات تنطلق الأربعاء 4 يناير، على أن يتم استئناف تنظيم الامتحانات باختبارات المواد الدراسية المقررة على الطلاب وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2023، لافتى إلى أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجامعى 2022-2023.

وفي إطار متصل كشفت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن مواعيد ونظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة حنان جنيد خلال تصريح لـ صدى البلد، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستبدأ مع بداية شهر يناير 2023، وستكون بنظامى المقالي والبابل شيت وليس البابل شيت فقط.

وأكدت أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون حضوريا بالكلية، وليست أونلاي،ن مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.