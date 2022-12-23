عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قمر الغجر.. رانيا يوسف تتجه للغناء في أحداث مسرحياتها الجديدة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف، في لقاء لها ببرنامج The Insider بالعربي، كواليس مسرحيتها الجديدة «قمر الغجر»، التي تعود بها للمسرح مجددًا بعد غياب 20 عامًا. 

وقالت رانيا يوسف، إن المسرحية مكتوبة بطريقة استعراضية غنائية، مشيرة إلى أن الغناء في المسرح يكون بشكل استعراضي يخدم العمل وليس طربي، وأنها ستقوم بالغناء خلال أحداث المسرحية. 

مسرحية قمر الغجر لـ رانيا يوسف،  كتابة وإخراج د. عمرو دوارة، وهي مأخوذة عن عرض قمر بنت الغجر، للكاتب محمود مكي. 

كما أعلنت رانيا يوسف عن تقديمها مسرحية استعراضية بعنوان “قمر الغجر” والذى يقوم بكتابتها وإخراجها عمرو دوارة وذلك عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكى. رانيا يوسف ومسلسل عالم تانى وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين. المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد. كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية. رانيا يوسف ومسلسل شارع 9 مسلسل"شارع 9" يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

أعمال رانيا يوسف  

تعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من النشاط الفنى حيث تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم بعنوان التاروت، والذى يجمع بينها وبين الفنانة سمية الخشاب ويعد هذا اللقاء الثانى بينهما بعد 21 عاما من تجربتهما سويا فى مسلسل “الحاج متولى”. 

وقالت رانيا يوسف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : انها تعاقدت على فيلم “التاروت” مع سمية الخشاب وناهد السباعى ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتصويره وهو من تأليف معنز المفتى وإخراج إبرام نشات.  

كما أعلنت رانيا يوسف عن تقديمها مسرحية استعراضية بعنوان “قمر الغجر” والذى يقوم بكتابتها وإخراجها عمرو دوارة وذلك عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكى. 

 

رانيا يوسف ومسلسل عالم تانى

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.
كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية.

 

رانيا يوسف ومسلسل شارع 9 

مسلسل"شارع 9" يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف قمر الغجر مسرحية قمر الغجر المسرح مسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

مفاجأة الدوري .. بيراميدز يسقط في كمين الداخلية ويخسر بهدفين | صور

موضوعات متعلقة

بعد نجاح الجزئين الأول والثاني.. بدء تصوير مسلسل المداح 3

طماعة .. محمد يحيى يحتفل بأغنيته الجديدة مع عمر حفظي

وده برده ينفع.. كريم محسن يطرح بوستر أحدث أغانيه

يستعين بنجم كرة شهير .. حقيقة ظهور رونالدو في مقالب رامز جلال 2023

ربنا يقدرني ويقدركم.. أحمد السقا يدعم مستشفى 57357

لدعم السياحة.. رامي جمال يكشف كواليس تصوير قمر ومنور فى سهل حشيش

سيد الغرام .. طرح ديو أصالة وأسماء لمنور الجديد | فيديو

شاهد الاستعدادات النهائية لـ حفل عبدالله الرويشد ونجوم الطرب بموسم الرياض

ترشيحاتنا

ما يقال عند شدة المطر .. كلمتان و6 سنن نبوية يغفلها الكثيرون

ديبسي: مشاركة مصر فى سد نيريري رسالة قوية لعمق العلاقات مع أفريقيا

بعد انتقادات واسعة.. قرار مرتقب لحركة طالبان بشأن دخول الفتيات الجامعة

مفاجأة.. تنظيم القاعدة ينشر تسجيلا صوتيا لزعيمه السابق "الظواهري"

عايزة 5 آلاف جنيه في اليوم | حسام موافي يحذّر من هذه الفئة

90 يوما .. الإصابة تبعد ثنائي ليفربول عن المشاركة محليا وقاريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس الشائع .. قعدة السرير لن تجعلك أكثر دفئا

بعد عقد قرانها.. 5 صور لابنة عصام الحضرى غير منتشرة برفقة خطيبها

الفارس محمد طاهر يروي لصدى البلد استعداداته لكأس العالم بعد برونزية السعودية

علامة غريبة فى العين تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

أكوام من الدولارات.. حكاية فيديو أثار ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ