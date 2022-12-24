وفاة فاصر في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بشارع البحر بطنطا

شهد شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم وفاة الطفل مصطفى. ح. ا، البالغ من العمر 13 سنة أحد ضحايا حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بشارع البحر بمدينة المحلة بمحافظة الغربية وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم حالات حرجة خلال 4 أيام داخل العناية المركزة في غيبوبة تامة إلى وافته المنيه.

كما شيع أهالي المحلة بمحافظة الغربية جثمان ضحية حادث تصادم المحلة في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار أسرته وذويه وأهالي المنطقة.

البحث الجنائي

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.