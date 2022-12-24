كارثة فالمطرية.. الكلاب الضالة عقرت الصغار.. والأهالى يستغيثون بالمسؤولين

أرسل القارئ مصطفي مكي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه استغاثة من اهالى المطرية وخاصة شارع الكابلات والترول يوجد اكثر من 100 كلب ضال فى المنطقة السكانية تهاجم الأهالى بكل وحشية ولا يوجد استجابة من المسؤولين.

مساء امس قام الكلاب بالهجوم علي اكثر من 15شخص من بنهم طفل وتم تشويه وجهه من قبل هذه الكلاب الضاله مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية مره اخري.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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