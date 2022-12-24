عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. نجاة امرأتين بأعجوبة من دهس قطار هندي مسرع

شاهد.. نجاة امرأتين
شاهد.. نجاة امرأتين بأعجوبة من دهس قطار هندي مسرع

في حادثة مروعة، تمكن ضباط السكك الحديدية الهندية من إنقاذ حياة امرأتين كانتا تحاولان عبور القضبان، غير مدركتين لوجود قطار قادم.

تمكنت امرأتان كبيرتان من النجاة بأعجوبة أثناء عبور قضبان السكك الحديدية في محطة سكة حديد هوشانج آباد في ولاية ماديا براديش الهندية، من النجاة بصعوبة، ونشرت وزارة السكك الحديدية مقطع فيديو يوثق الحادثة على تويتر.

في المقطع تظهر المرأتين تعبران خط السكة الحديد، بينما تحمل إحداهما حمولة رأس، وتظهر امرأة أخرى تندفع نحو المحطة بأكياس في يدها.

 

النجاة بأعجوبة 

في غضون ثوان، ظهر قطار شحن يقترب منهما، ولحسن الحظ، تدخلت شرطة السكك الحديدية الهندية وسحبتهما على الرصيف حتى يمر القطار.

وعبر حسابها على تويتر، أشادت وزارة السكك الحديدية بقوة الأمن والشرطة لتدخلهم في الوقت المناسب وأضافت كلمة تحذير: ”السلامة أمر بالغ الأهمية! أنقذ أفراد اليقظة RPF و GRP حياة امرأتين كبيرتين في السن تعبران القضبان في محطة سكة حديد هوشانج آباد في ولاية ماديا براديش الهندية، دائمًا استخدم جسر المشاة للانتقال من محطة إلى أخرى".

الهندية القطار السكك الحديدية السكك الحديد قضبان السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

بصيص أمل.. أشعة جديدة على ركبة أكرم توفيق

موضوعات متعلقة

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

أثناء احتفاله بالفوز.. شنق مشجع أرجنتيني بعلم بلاده

شاهد.. عروسان من الهند يرتديان تيشيرت ميسي ومبابي في زفافهما

منشور كأس العالم لـ ميسي يتجاوز صورة البيضة الأعلى إعجابا على إنستجرام

عالمة مصرية تحقق معجزة علمية.. إزالة بلمرة البوليسترات من البلاستيك

الرحمة.. رجل يضحي بحياته من أجل إنقاذ كلب |فيديو

احذروا.. طفل هندي يبتلع حجارة ريموت التليفزيون

ترشيحاتنا

بندور عن الكنز.. اعترافات مثيرة للمنقبين على الأثار بباب الشعرية

حبس الزوج 6 شهور وتغريمه|عقوبات الطلاق وتعدد الزوجات بقانون الأحوال الشخصية الجديد

دعاء المطر لأبي الميت.. 11 كلمة تجعل له مع كل قطرة مغفرة

علشان محدش يضحك عليك.. تعرف على أسعار السلع الغذائية بالمحلات والمجمعات الاستهلاكية

الإخلاء فورا.. 4 حالات لطرد المستأجر نهائيا بـ قانون الإيجار القديم

في ذكرى ميلاده.. عمر الجيزاوى عاد إلى الحياة بالمشرحة.. وتزوج 10 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. عمر الجيزاوى عاد إلى الحياة بالمشرحة.. وتزوج 10 مرات

بفستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة خلال الاحتفال بالكريسماس| شاهد

شاهد.. نجاة امرأتين بأعجوبة من دهس قطار هندي مسرع

برشاقة ملفتة.. ليلي أحمد زاهر تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ