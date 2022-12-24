فى عشر دقائق.. نصائح لمحاربة الشيخوخة والظهور بشكل أصغر 16 عاما

كل إنسان لديه رغبة مكبوتة في أن يظل شابًا إلى الأبد لأن الشباب هي تلك الفترة التي تظل فيها لائقًا وصحيًا تمامًا في هذا الوقت ، لديك الشجاعة لفهم العالم ولكن هل يمكنك التغلب على الشيخوخة؟ إليك أفضل النصائح .

كيف تأتي الشيخوخة؟

الشيخوخة هي مرحلة التقدم في السن حيث يتباطأ عمل خلايا الجسم وإنتاجها. بسبب القوة الجسدية التي تبدأ في التناقص ، تبدأ التجاعيد والنمش بالظهور على الوجه ، ويصبح الشعر أبيض بعد النضج ويصاب بالعديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الضرر الجزيئي والخلوي الذي يحدث بمرور الوقت هو المسؤول عن حالة الخلايا هذه.

هذه هي الطريقة لتكون شابًا بعمر 16 عامًا

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نقلاً عن دراسة حديثة أن المشي بخفة لمدة 10 دقائق كل يوم يمكن أن يقلل من العمر بمقدار 16 عامًا. دعنا نعرف كيف تساعد تمارين المشي (تمرين مكافحة الشيخوخة) في تجنب الشيخوخة؟

ماذا تقول الدراسة؟

تم إجراء دراسة منشورة حول بيولوجيا الاتصالات على أكثر من 4 أشخاص. في هذا ، مقارنةً بالمشي البطيء ، شوهد العمر البيولوجي للمتوسط ​​أو الذين يمشون بسرعة أقل بـ 16 عامًا من العمر الفعلي. قال الدكتور فارالاكشمي إنه في الدراسة ، وجد أن طول التيلومير (التيلومير) لخلايا الكريات البيض يكون أكثر في الأشخاص الذين يمشون بوتيرة سريعة .

ما هو العمر البيولوجي؟

إن العمر الذي يعتمد على وقت ولادتنا هو العمر الزمني. حيث أن عمر خلايا وأنسجة الجسم يسمى العمر البيولوجي. يستمر هذا العمر في الازدياد بسبب الأضرار التي تسببها البيئة وعوامل أخرى. عندما يتجاوز هذا العمر العمر الزمني ، تبدأ أعراض الشيخوخة في الظهور في سن مبكرة.

ما هو التيلومير؟

وفقًا لموقع هيلثي ، فإن التيلوميرات هي الجزء الأخير من حمضنا النووي ، والذي يتأثر بسبب العمر والضغط البيئي .

فوائد أخرى للمشي السريع

تحكي نفس الدراسة أيضًا عن الفوائد الأخرى للمشي السريع . مثل-

لا رغبة في التدخين

تخلص من الكوليسترول وأدوية ضغط الدم المرتفع

انخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة

تحسين الحركة الجسدية ، إلخ.