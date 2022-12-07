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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول كم من الجزر يوميا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

تناول كم من الجزر
تناول كم من الجزر يوميا .. وشاهد ماذا يحدث لجسمك

يعاني الكثير من الأشخاص فى مرحلة الشيخوخة من مشكلة ضعف البصر ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها، عدم الاهتمام بالطعام ، والاستخدام المفرط للهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول ، والتدخين ، وقلة النوم ، وتقليل شرب الماء ، إلخ يمكن تحسين البصر من خلال ترك هذه العادات الخاطئة .

 

وفقا لما نشره موقع هيلثي  يجب أن يؤكل الجزر لأنه يحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة للعيون مما يحمي العين من الأذى ولكن ما هو عدد الجزر التي يجب تناولها يومياً لشحذ الضوء أو لإزالة النظارة؟

تحتاج العيون إلى فيتامين أ

فيتامين أ

وفقًا لمدرسة HARVARD TH CHAN ، يقدم معهد الطب معلومات عن المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ. يحتاج الذكر البالغ من العمر 19 عامًا أو أكثر إلى 900 ميكروجرام من فيتامين أ يوميًا للحفاظ على الرؤية. في الوقت نفسه ، يجب على النساء من نفس العمر تناول 700 ميكروغرام من RAE أي 2333 وحدة دولية من فيتامين أ يوميًا.

كم عدد الجزر التي يجب أن تؤكل لزيادة الضوء؟

تنص وزارة الزراعة الأمريكية على أن 100 جرام من الجزر النيء يحتوي على 16700 وحدة دولية من فيتامين أ. لهذا السبب ، حتى من خلال تناول 50 جرامًا من الجزر يوميًا ، يمكنك الحصول على فيتامين أ الضروري لصحة العيون. ومع ذلك ، وبصرف النظر عن هذا الفيتامين ، يحتوي الجزر على العديد من الأشياء المفيدة للعيون.

التغذية الأساسية لعيون صحية

يحتوي الجزر أيضًا على بيتا كاروتين وألفا كاروتين ولوتين وزياكسانثين مما يحمي البصر من الضعف مع تقدم العمر بصرف النظر عن هذا ، فإن هذه الخصائص تحمي أيضًا عضلات العين من الإجهاد والأشعة الضارة.

سوف تؤتي الدهون العنيدة

وفقًا لـ Healthline ، فإن تناول الجزر يساعد أيضًا في التخلص من الدهون العنيدة. لأنه يقلل من تناول السعرات الحرارية ويحافظ على المعدة ممتلئة لفترة طويلة. يحتوي الجزر على كمية جيدة من الماء ، مما يسرع عملية التمثيل الغذائي لحرق الدهون.

الفوائد الأخرى لأكل الجزر

  1. يوفر تناول الجزر البيوتين الأساسي للشعر.
  2. كما أنه مفيد لمرضى ضغط الدم والقلب لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  3. في العديد من الدراسات ، وجد أن الجزر يحمي من سرطان البروستاتا والمعدة والأمعاء.
  4. يبدأ الكوليسترول السيئ المخزن في الجسم في الانخفاض عن طريق تناوله.

كيف تأكل الجزر؟

  1. من السهل جدًا تناول الجزر ، حيث يمكنك تناوله نيئًا يحب بعض الأشخاص أيضًا أكل الجزر عن طريق سلقه أو جعله خضارًا.
  2. اغسل الجزر بالماء أولاً.
  3. الآن انزع قشرته الرقيقة.
  4. نقطع الجزر إلى قطع في وعاء.
  5. يمكنك تناوله عن طريق إضافة الملح الخفيف ومسحوق الفلفل الأسود عليه.
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