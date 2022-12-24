ادعوا له بالشفاء.. الأسباب الحقيقية لإصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أول تعليق من أكرم توفيق بعد الإصابة

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية حول إصابة لاعب النادي الأهلى أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض لاعب النادي الأهلى أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدريباته مع الفريق وأثارت إصابة اكرم الجدل في الوسط الرياضي.

شاهد الفيديو:

وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، إصابة أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" الأشعة تثبت إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي".



وكان أكرم توفيق تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، خلال مران النادي الأهلي، اليوم، الجمعة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي هذا العام، حيث تعرض لنفس الإصابة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.



وقال مصدر أن أكرم توفيق شارك في المران صباح امس بصورة طبيعية وخاض الشق البدني برفقة زملائه بصورة طبيعية ولكنه خلال التقسيمة سقط علي الأرض خلال كرة مشتركة ما استدعي خروجه مباشرة برفقة رئيس الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة لفحصه.



ووجه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رساله لـ أكرم توفيق نجم الأهلي عقب تأكد إصابة اللاعب و قال "آسف لاصابة نجم المنتخب القومي والأهلي وأفضل لاعب كرة قدم في مصر حاليا أكرم توفيق أحسن باك يمين في آخر عشر سنوات".



وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نتيجة الاشعة :تأكد إصابة لاعب النادي الأهلي "اكرم توفيق" بقطع بالرباط الصليبي للركبة بتدريب اليوم الف سلامة عليك يا بطل شفاك الله وعافاك ".



ومن المنتظر أن يغيب أكرم توفيق عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر، يفتقد خلالها النادي الأهلي خدماته في 6 بطولات، فضلا عن بطولة لمنتخب مصر خلال الموسم الحالي.

و عن البطولات التي سيغيب عنها اللاعب نتيجة إصابته فهي كالتالي :

1- بطولة الدوري الممتاز والذي يتصدر خلالها المارد الأحمر ترتيب الجدول برصيد 22 نقطة.

2- كأس مصر المؤجل 2022 والمقرر أن يواجه خلاله فى الجولة القادمة النادي الأهلي نظيره فريق سموحة.

3- ومن المقرر أن ينافس النادي الأهلي على حصد لقب بطولة كأس مصر الجديد

4- يشارك النادي الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا رفقة أندية صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني

5- يخوض النادي الأهلي مباراة الإفتتاح في بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير القادم.

6- يشارك النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة