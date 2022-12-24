عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أول تعليق من أكرم توفيق بعد الإصابة

ادعوا له بالشفاء.. الأسباب الحقيقية لإصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية حول إصابة لاعب النادي الأهلى أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي للركبة. 

وتعرض لاعب النادي الأهلى أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدريباته مع الفريق وأثارت إصابة اكرم الجدل في الوسط الرياضي.

شاهد الفيديو: 

وأكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، إصابة أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.
وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" الأشعة تثبت إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي". 


وكان أكرم توفيق تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، خلال مران النادي الأهلي، اليوم، الجمعة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي هذا العام، حيث تعرض لنفس الإصابة مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.


وقال مصدر أن أكرم توفيق شارك في المران صباح امس بصورة طبيعية وخاض الشق البدني برفقة زملائه بصورة طبيعية ولكنه خلال التقسيمة سقط علي الأرض خلال كرة مشتركة ما استدعي خروجه مباشرة برفقة رئيس الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة لفحصه.


ووجه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رساله لـ أكرم توفيق نجم الأهلي عقب تأكد إصابة اللاعب و قال "آسف لاصابة نجم  المنتخب القومي والأهلي وأفضل لاعب كرة قدم  في مصر حاليا أكرم توفيق أحسن باك يمين في آخر عشر سنوات". 


وكتب خالد  الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نتيجة الاشعة :تأكد إصابة لاعب النادي الأهلي "اكرم توفيق" بقطع بالرباط الصليبي للركبة بتدريب اليوم الف سلامة عليك يا بطل شفاك الله وعافاك ". 


ومن المنتظر أن يغيب أكرم توفيق عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر، يفتقد خلالها النادي الأهلي خدماته في 6 بطولات، فضلا عن بطولة لمنتخب مصر خلال الموسم الحالي.
و عن البطولات التي سيغيب عنها اللاعب نتيجة إصابته فهي كالتالي :
1- بطولة الدوري الممتاز والذي يتصدر خلالها المارد الأحمر ترتيب الجدول برصيد 22 نقطة.
2- كأس مصر المؤجل 2022 والمقرر أن يواجه خلاله فى الجولة القادمة النادي الأهلي نظيره فريق سموحة.
3- ومن المقرر أن ينافس النادي الأهلي على حصد لقب بطولة كأس مصر الجديد
4- يشارك النادي الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا رفقة أندية صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني  والقطن الكاميروني 
5- يخوض النادي الأهلي مباراة الإفتتاح في بطولة كأس العالم للأندية أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير القادم.
6- يشارك النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة

اصابة أكرم توفيق اكرم توفيق اصابة نجم الاهلي محمود الخطيب خالد الغندور اصابة نجوم الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

زوجة تصرخ في محكمة الأسرة: بيديني مخدر وبنج عشان يعمل المحرمات

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات القادمة

انخفاض أسعار الذهب في مصر وتراجع الدولار.. تفاصيل

مستجدات الذهب في مصر ومفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه

استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثالث .. وسعر صرف الدولار بالبنوك

ترشيحاتنا

الزيت بـ28 والأرز 12 جنيها.. الزراعة: السلع متاحة لكافة شرائح المواطنين.. فيديو

بعد إلغاء آلاف الرحلات.. كيف تواجه المطارات موجات الصقيع حول العالم؟

السكة الحديد: ننتظر قرارات لجنة المسابقات.. ولابد من ردع نادي الترسانة

حالته خطيرة .. شاهد آخر ظهور لـ بيليه من داخل المستشفى

استمرار تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1690 جنيهًا

قطار تالجو يستعد للانطلاق في أولى الرحلات بحضور وزير النقل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة في المملكة العربية السعودية

بعد اتهماها بخطف زوج صاحبتها.. 5 معلومات غير متوقعة عن رهف الشامي

سوق المستعمل.. اركب هيونداي أكسنت RB بـ 250 ألف جنيه

عشان تدفى.. طريقة عمل حمص الشام في البيت

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. الأسباب الحقيقية لإصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات القادمة

انخفاض أسعار الذهب في مصر وتراجع الدولار.. تفاصيل

بث مباشر لكبار القراء.. أول ختمة مجودة للقرآن الكريم من مسجد الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ