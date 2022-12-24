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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. إليسا تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

صدى البلد

شاركت الفنانة إليسا جمهورها صورة جديدة  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

و تألقت أليسا في الصورة بإطلالة جذابة، و علقت عليها قائلة : Merry Christmas and Happy Holidays everyone. I hope all you want for #lChristmas actually happens. Don’t forget It’s the season of miracles 🎄🙏🏻❤️ #christmas.

ونفذت الفنانة اللبنانية إليسا قرارها بإبتعادها عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وبالفعل لم يصدر منها أي تعليق أو تفاعل أخر بعد هذه التغريدة، بعد أن كانت معتادة على مشاركة أكثر من تغريدة بشكل يومي متنوعه ما بين السياسة والفن والأمور الاجتماعية.

رد فعل متابعي إليسا على قرارها

وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة اللبنانية إليسا مع تغريدتها التي قررت خلالها الابتعاد عن موقع السوشيال ميديا تويتر، حيث طالبها البعض بالعودة مرة أخرى سريعًا، والبعض معبرين عن حبهم الشديد لها، وأخرين متمنيين لها أن تكون سعيدة دائمًا.

أحدث أعمال إليسا الفنية

طرحت المطربة اللبنانية إليسا أحدث أغانيها « أنا وبس» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وإخراج إنجي الجمال، وتعتبر تلك الأغنية من نوع الأغاني الرومانسية ، وذلك بعد نجاح أغنيتها مع المطرب المغربي سعد لمجرد « من اول دقيقة».

كما أحيت إليسا حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 12 نوفمبر الماضي، وفي دولة الكويت أحيت حفلاً أيضًا في 24 نوفمبر الماضي.

​إليسا​ أحدث أعمال إليسا أحدث أعمال إليسا الفنية شجرة كريسماس

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