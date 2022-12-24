سعد سمير: بعض لاعبي الأهلي الانتماء هو ما يحركهم.. وجمهوره لا يقبل الهزيمة|فيديو

قال اللاعب سعد سمير، مدافع الأهلي السابق وكابتن فيوتشر الحالي، إن كرة القدم احتراف أكثر من كونها انتماء، ولكن النادي الأهلي ما زال به جزء أكبر انتماء، حيث إن بعض لاعبي النادي الأهلي ما زال الانتماء هو ما يحركهم.

وأشار سعد سمير، خلال لقاء خاص ببرنامج "السجادة الحمراء"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، إلى أن وجود محمد الشناوي داخل الأهلي رغم تلقيه عروضًا مهمة هو دليل على انتماء اللاعبين للنادي، لافتًا إلى أن مدة إعارته إلى نادي فيوتشر عامين، وهذا هو الموسم الأخير له في فيوتشر.

وأضاف اللاعب سعد سمير، لاعب نادي فيوتشر، أنه بعد انتهاء المدة سيعود للأهلي، وسيكون للنادي القرار، معقبًا: "أي حد بيتمنى يرجع بيته، واللي ربنا يريده هيكون".

وأكد سعد سمير، مدافع الأهلي السابق وكابتن فيوتشر الحالي، أن جمهور النادي الأهلي لا يقبل بالهزيمة، وهو ما جعل النادي الأهلي رقم واحد، حيث أن جمهوره لا يتقبل أن مستوى النادي الأهلي يتراجع.

وأشار "سمير"، إلى أن لديه طموح أن ينضم للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة وتكون هناك فرصة للانضمام للمنتخب، معربًا عن دعمه للاعبين المنضمين للمنتخب وأدائهم، قائلًا: "سعيد بأداء المنتخب المصري".

وأوضح سعد سمير، لاعب نادي فيوتشر، أن المنتخب المصري لو كان انضم لكأس العالم بدلاً من السنغال وأدى بالروح التي ظهرت في مباراة بلجيكا، كان سيحقق نتائج جيدة.

