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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفذوا 7 وقائع.. حبس عصابة الست لسرقة المشغولات الذهبية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم) .. بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة  (3) غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم وإستبدالها بأخرى من الذهب الصينى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات  أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل ، وسائق " لهما معلومات جنائية " ) .

عقب تقنين الإجراءات .. تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( 3 غويشة "ذهب صينى"  والتى تستخدم فى وقائع النصب - مبلغ مالى) .
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" بإستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية .
كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية وإستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بإرتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب ، وأقرا قيامهما بالتصرف فى كافة  المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية " كلاً من ( شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى ) تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت"  إعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامى .

بإستدعاء المجنى عليهم .. تعرفوا على المشغولات الذهبية وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابي سرقة المشغولات الذهبية سرقة الذهب السيدة زينب القاهرة

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